Эксперт объяснил, сможет ли Россия создать сети 5G под санкциями

Сначала эксперт, основатель IT-компании XCritical и международного IT-колледжа DevEducation Яков Лившиц пояснил, зачем вообще нужно переходить на сети 5G. По его словам, главной причиной перехода стала не скорость передачи данных, а необходимость поддержки межмашинного взаимодействия устройств «Интернета вещей» (Internet of Things, IoT).

Эксперт заявил, что российские разработки в области технологий 5G, да и 4G, существенно отстают от зарубежных. На сегодня отечественного оборудования для развёртывания сетей пятого поколения нет. Развитие данной сферы сдерживает несколько проблем. Во-первых, в стране нет выделенного свободного диапазона частот для 5G. Переход в диапазоны спектра, отличающиеся от общепринятых, сделает создание сетей более дорогостоящим процессом, так как придётся производить и новое оборудование. Во-вторых, бизнес-провайдерам непонятно, как окупить вложения в 5G.

Что касается зависимости от импорта, Лившиц напомнил, что «до недавнего времени куратор нацпрограммы «Цифровая экономика» вице-премьер Акимов, обещал, что для развёртывания сетей 5G будут использованы “самые лучшие мировые бренды и технологии”. Сегодня ситуация изменилась. Успеет ли Ростех отладить и выпустить в короткие сроки наше оборудование, будет ли оно надёжным и будет ли конкурентоспособным с мировыми образцами? Вопрос непростой, хотя бы потому, что, вероятно, как мы писали выше, в России будут и отличные от общепринятых мировых рабочие частоты».

В итоге Лившиц пришёл к выводу, что благодаря санкциям в стране может начать развиваться рынок оборудования для высокоскоростных беспроводных сетей.