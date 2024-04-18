Эксперт объяснил, в чём разница между лимоном и лаймом

Можно подумать, что лайм — это недозрелый лимон. Однако это совсем не так. Единственное, что их объединяет, — подвид цитрусовых.

Лимон растёт на деревьях в Китае, Индии и на тропических островах Тихого океана. Что касается лайма, то он растёт на кустарниках, хотя есть сорт, у которого плоды находятся на деревьях. Появился лайм на полуострове Малакка в Юго-Восточной Азии.

Лайм по сравнению с лимоном обычно меньше, у него нет выпирающих концов, он ровнее.

Лимон может иметь зелёный или жёлтый цвет, а лайм — только зелёный. Также у спелого лимона кожура будет намного толще, чем у лайма.