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Эксперт объяснил вред искусственного мяса для организма

Переработанные продукты не полезны для человека
Многие считают, что за искусственным мясом будущее, так его производство приносит меньше вреда природе, чем животноводство. Однако гендиректор сети супермаркетов Whole Foods заявил, что такой заменитель естественного продукта не очень полезен для здоровья.

«Если посмотреть на состав, то видно, что это супер-высоко переработанные продукты», — сообщил он. Между тем, некоторые диетологи уверены, что такие продукты не могут быть полезны для организма и толком его не питают. Глава Whole Foods соглашается с тем, что окружающей среде искусственное мясо действительно наносит меньше вреда, чем натуральное. В частности, для его производства требуется меньше воды.

Интересно, что сеть супермаркетов Whole Foods стала первой площадкой для лидера на рынке альтернативного мяса Beyond Meat. Именно эта компания теперь сотрудничает с Subway и KFC.

Некоторые исследования, и правда, показывали, что питание переработанными продуктами приводит к потреблению людьми дополнительных 500 калорий в день.

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