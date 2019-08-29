Эксперт объяснил вред искусственного мяса для организма

«Если посмотреть на состав, то видно, что это супер-высоко переработанные продукты», — сообщил он. Между тем, некоторые диетологи уверены, что такие продукты не могут быть полезны для организма и толком его не питают. Глава Whole Foods соглашается с тем, что окружающей среде искусственное мясо действительно наносит меньше вреда, чем натуральное. В частности, для его производства требуется меньше воды.

Интересно, что сеть супермаркетов Whole Foods стала первой площадкой для лидера на рынке альтернативного мяса Beyond Meat. Именно эта компания теперь сотрудничает с Subway и KFC.

Некоторые исследования, и правда, показывали, что питание переработанными продуктами приводит к потреблению людьми дополнительных 500 калорий в день.