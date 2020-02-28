Эксперт объяснил, вызывают ли микроволновки и смартфоны рак

Со специалистом, кандидатом медицинских наук Михаилом Ласковым беседовали журналисты «Царьграда». Онколог рассказал, что многие считают, будто рак — это болезнь современной цивилизации. Однако это неправда. По словам эксперта, рак груди, желудка, кожи и некоторые другие виды были описаны ещё в трудах Гиппократа. То есть «от рака умирали и до мобильников и микроволновок». Кроме того, учёные так и не обнаружили связь между излучением от мобильных устройств и микроволновых печей и появлением рака.

Специалист также отметил, что даже здоровый образ жизни может не помочь избежать рака.

«Но это не значит, что можно перестать следить за собой. Например, доказано, что люди с избыточным весом входят в группу риска по 13 видам рака», — подчеркнул Ласков.

Он упомянул ещё один миф: о том, что рак — это болезнь пожилых. Несмотря на то, что возраст является фактором риска заболевания, рак встречается и у молодых людей.

Врач также напомнил, что нормальные результаты общего анализа крови и мочи ещё не гарантия того, что рака нет.