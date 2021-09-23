Эксперт объяснил, зачем Евросоюз предлагает ввести зарядку одного типа для всех смартфонов

Эксперт объяснил, зачем Евросоюз предлагает ввести зарядку одного типа для всех смартфоновОтчасти это связано с экологией
Совсем недавно стало известно, что Европейский Союз собирается заставить производителей смартфонов создавать и продавать зарядное устройство лишь одного типа. Пока есть лишь проект закона, но есть шанс, что в будущем он будет принят. Правда, непонятно, сколько времени займёт его реализация. "Хочется надеяться, - говорит автор, - что речь идёт о месяцах, а не годах".
Главная причина перехода на новый стандарт - желание ЕС сократить количество электронных отходов. Так, ежегодно в Европе насчитывается около 51 тысячи тонн подобного мусора, среди которого есть и зарядки. Другой аргумент, который приводит автор, - сложности пользователей смартфонов с поиском подходящего зарядного устройства. К слову, некоторые устройства не способы заряжать аппарат с необходимой скоростью.
На самом деле сама идея такого нововведения возникла в 2009 году. Тогда был принят "Меморандум о взаимопонимании", и его подписали многие производители электроники, в том числе Apple, Samsung и Nokia. В качестве единого стал использоваться стандарт USB 2.0 micro-B. Позднее, в 2014 году, представители ЕС приняли законопроект Radio Equipment Directive. Его целью было обеспечение высокого уровня безопасности оборудования, снизить возможность влияния разных устройств друг на друга и уменьшить количество вышедших из строя и устаревших зарядок. На тот момент в качестве стандарта был выбран Micro-USB, и к 2016 году все устройства для зарядки смартфонов, которые есть в Европе, должны были подходить к любой модели телефона. Через год и Apple стала выпускать переходники Lightning-microUSB.
А вот когда появился USB-C, началась путаница. Одни производители продавали адаптеры micro-USB, другие - зарядки USB-C. Когда в 2020 году Евросоюз выступил с предложением вновь ввести единый стандарт, Apple запротестовала, сославшись на то, что такое решение будет мешать внедрению инноваций. Кроме того, компания отметила, что для перехода она потратит 1,5 миллиона евро. И ещё одна попытка ЕС - на этот раз с законопроектом - приходится на нынешний год. Apple точно так же выступает против, заявляя об увеличении количества мусора. Однако о том, будет ли принят закон о "единой зарядке", мы узнаем позже.
По данным аналитиков, в 2018 году у проданных зарядок было три вида коннектора: USB micro-B - у 50 процентов, USB-C - у 29 процентов, Lightning - у 21 процента.