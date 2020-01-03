Эксперт объяснил, зачем России новое лазерное оружие

По его словам, оно будет пользоваться большим спросом на рынке вооружений и снизит мировой интерес к американскому оружию. А пригодится такое оружие не только для уничтожения вражеских беспилотников, но и для других более мощных целей.

Эксперт сообщил, что сейчас Россия дорабатывает старые идеи. Опытно-конструкторские работы по созданию лазерного комплекса для уничтожения легкозащищённых надводных целей и беспилотников должны завершиться в 2020 году.

Специалист также отметил, что России следует учитывать дальнейшую доступность лазерного оружия, то есть снижать затраты на разработку и воплощение в жизнь всех чертежей и наработок.

Напомним, в конце декабря стало известно о завершении развёртывания лазерных комплексов «Пересвет» в Вооружённых силах России. С 1 декабря они несут боевое дежурство в позиционных районах пяти ракетных дивизий.