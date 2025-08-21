Эксперт объяснил, зачем существует нацгвардия при наличии армии и полиции

История нацгвардии началась во времена Великой французской революции, когда возникла необходимость в создании вооруженного ополчения, способного поддерживать порядок в условиях нестабильности. По словам Воронова, это была попытка сформировать «народную» силу, которая объединяла бы граждан, разделяющих общие ценности, язык и культуру. Так появилась «буржуазная милиция», позже переименованная в национальную гвардию. Она подчинялась местным властям, а ее участники часто сами обеспечивали себя оружием и амуницией. В отличие от регулярной армии, нацгвардия изначально создавалась для решения внутренних задач, таких как охрана порядка в кризисные времена, когда полиция или армия не справлялись. В революционной Франции нацгвардия стала основой для формирования новой армии, а позже превратилась в резерв для защиты страны от внешних угроз. После поражений Наполеона в 1812—1814 годах нацгвардия активно пополняла армию и участвовала в обороне территории.

Таким образом, ранее Национальная гвардия выполняла задачи, которые выходили за рамки функций армии и полиции:

Поддержание порядка в кризисах. Когда полиция не справлялась с массовыми беспорядками или революционными волнениями, нацгвардия обеспечивала стабильность, используя более серьёзное вооружение.

В США национальная гвардия — одна из самых крупных и боеспособных в мире, насчитывающая около 430 тысяч человек. Она включает армию и ВВС, а в планах — создание космических сил. Нацгвардейцы подчиняются как властям штатов, так и федеральному правительству, что делает их уникальным инструментом для решения как местных, так и общенациональных задач. Например, 13 августа 2025 года президент США ввел нацгвардию в Вашингтон для поддержки полиции, что вызвало споры о возможной замене ею местных правоохранительных органов.

Нацгвардия США комплектуется добровольцами, которые проходят военную подготовку в выходные или на краткосрочных сборах. Это позволяет гражданам сохранять свой статус, но быть готовыми к мобилизации в случае чрезвычайных ситуаций. Среди мотивов для службы — льготы, медицинская страховка и образовательные кредиты. Оснащение нацгвардии часто уступает регулярной армии: используются устаревшие модели танков, бронемашин и винтовок, хотя авиация включает транспортные самолеты и вертолеты для спасательных операций.

Нацгвардия США активно участвует в военных конфликтах за рубежом, таких как войны в Ираке и Афганистане, где она обеспечивала до 55% личного состава. Воронов подчеркнул, что нацгвардейцы берут на себя задачи второй линии: охрану тыла, контроль территорий и обучение местных сил.

В России национальная гвардия, или Росгвардия, имеет иную природу. Она была создана на базе внутренних войск МВД и выполняет функции, схожие с жандармерией. Росгвардия оснащена тяжелой техникой, включая БТР и БМП, и участвует в борьбе с терроризмом и внутренними конфликтами. В отличие от американской модели, она комплектуется призывниками и контрактниками, а не добровольцами, и действует как полноценная боевая структура. В современном мире задачи Национальной гвардии адаптировались к новым вызовам:

Борьба с внутренними угрозами. Нацгвардия, особенно в России, занимается противодействием терроризму и подавлением внутренних конфликтов, где полиция может быть недостаточно оснащена.

Сегодня нацгвардия остается важной частью силовых структур, особенно в странах с небольшими армиями. Ее роль в США и России различается: в Америке это резерв для военных и спасательных операций, в России — полноценная силовая структура с армейскими задачами.