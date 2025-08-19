Зачем нужна нацгвардия, если есть полиция и армия

Обычно милицию формируют в кризисный период, когда войск не хватает для поддержания порядка (или они все заняты военными действиями), иногда применяются как вспомогательные войска — гарнизоны, партизаны.

Однако революционные обстоятельства заставили французов расширить функциональность нацгвардии. Во-первых, их объединили в единое ведомство, стандартизировали структуру и униформу. Во-вторых, набор в неё стал обязательным, амуниция и оружие казёнными (хотя и дефицитными), поэтому и термин «буржуазная милиция» отпадал сам собой. Проще говоря, революционеры сделали себе на этой базе собственную армию, в противовес королевской — из числа нацгвардейцев вербовали «национальных добровольцев», ставших костяком новой армии. Из их числа выйдет и Наполеон Бонопарт.

Политический разброд времён революции привёл часть нацгвардейцев к попытке свергнуть Директорию (высший орган исполнительной власти), но они были разбиты Бонапартом. Когда он сам пришёл к власти, то реорганизовал структуру — охранно-полицейские функции отошли к жандармам, а Национальная гвардия превратилась в резерв армии и «гарнизон страны» для войны в случае вторжения.

Нацгвардию применяли для обучения рекрутов и дальнейшего перевода в армию. После разгрома в России в 1812 году из их числа стали пополнять армию (на тот момент численность была около 400 000), а когда в 1814 году война перешла на французскую территорию, то уже все участвовали в защите страны. Позднее Национальную гвардию расформировывали и собирали вновь, однако после 1872 роспуск был окончательный. После серии терактов в Париже нацгвардия была воссоздана в 2016 г..