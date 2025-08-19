Зачем нужна нацгвардия, если есть полиция и армия

Зачем нужна нацгвардия, если есть полиция и армияСолдаты выходного дня
Президент США ввёл в столицу Вашингтон Национальную Гвардию 13 августа, официально для усиления местной полиции. По мнениям многих политических экспертов — вместо полиции.
В США структуры полиции подчиняются не федеральным властям, и не всегда даже властям штата — это довольно мозаичная структура, в которой свою полицию могут иметь даже отдельные районы крупных городов. Поэтому очень часто давить на полицейских может демократический мэр, назло республиканскому губернатору, и наоборот.
Вот и в этот раз округ Коламбию, куда входит сам Вашингтон, возглавил мэр от демпартии, чернокожая женщина Мюриэл Баузер — худшее комбо для Дональда Трампа. Вот и в столице двоевластие: федералам, кои сейчас республиканцы житья не дают демократы. Но не станем отбирать у политических комментаторов их хлеб — сегодня речь о том, что такое Нацгвардия.
Это армия или милиция?
Не совсем, хотя общие признаки налицо.
Термин родился в преддверии Великой французской революции: когда король Людовик сменил министра внутренних дел на более лояльного, оппозиция призвала к формированию «Буржуазной милиции». Формально она подчинялась королю, как верховному главнокомандующему, а впоследствии была переименована в «национальную гвардию», что произойдёт со всеми такими формированиями по стране.
Французы впервые ввели слово «нация» в общее употребление, как политически активный и свободный народ, а не молчаливые подданные. Люди, объединённые языком, культурой, образом жизни, ценностями. Позднее термин будет только расширяться.
Таким образом, у нас тут почти синоним слову «милиция». И то, и другое означает вооружённое ополчение граждан — как правило, из жителей одного региона, и подчиняющееся местным властям. Вступают в такие формирования обычно добровольно, за свой счёт обеспечивают себя амуницией и часто оружием. Офицерский состав там выборный, часто непрофессиональный или из отставных.
Обычно милицию формируют в кризисный период, когда войск не хватает для поддержания порядка (или они все заняты военными действиями), иногда применяются как вспомогательные войска — гарнизоны, партизаны.
Однако революционные обстоятельства заставили французов расширить функциональность нацгвардии. Во-первых, их объединили в единое ведомство, стандартизировали структуру и униформу. Во-вторых, набор в неё стал обязательным, амуниция и оружие казёнными (хотя и дефицитными), поэтому и термин «буржуазная милиция» отпадал сам собой. Проще говоря, революционеры сделали себе на этой базе собственную армию, в противовес королевской — из числа нацгвардейцев вербовали «национальных добровольцев», ставших костяком новой армии. Из их числа выйдет и Наполеон Бонопарт.
Политический разброд времён революции привёл часть нацгвардейцев к попытке свергнуть Директорию (высший орган исполнительной власти), но они были разбиты Бонапартом. Когда он сам пришёл к власти, то реорганизовал структуру — охранно-полицейские функции отошли к жандармам, а Национальная гвардия превратилась в резерв армии и «гарнизон страны» для войны в случае вторжения.
Нацгвардию применяли для обучения рекрутов и дальнейшего перевода в армию. После разгрома в России в 1812 году из их числа стали пополнять армию (на тот момент численность была около 400 000), а когда в 1814 году война перешла на французскую территорию, то уже все участвовали в защите страны. Позднее Национальную гвардию расформировывали и собирали вновь, однако после 1872 роспуск был окончательный. После серии терактов в Париже нацгвардия была воссоздана в 2016 г..
Полуармия
Выше мы рассказали о рождении собственно термина «национальная гвардия». Но была ли это только французская тема? С поправкой на законы, статус и иные тонкости — нет, не только. Существует множество категорий военных организаций не прямого военного назначения, которые, при этом, не стоит путать.
В Российской империи, например, существовал термин «инвалид» — в те времена он означал то же, что и сейчас, но несколько шире. Служба в армии была пожизненной, сохранилось это и при Петре I, ограничение службы в 25 лет для дворян случилось только в 1736 году, а для младших чинов — в 1793-м.
Разумеется, множество военных доживали до преклонных лет и уже с трудом могли выполнять свои обязанности. Да и более молодые получали увечья, травмы, хронические заболевания в походах. Им сохранялся статус и обеспечение, а службу они продолжали в составе инвалидных команд/рот/ батальонов и других формирований. Несли её в качестве городской «стражи»: в охране складов, в охране тюрем и конвое арестантов, и даже гарнизонах третьеразрядных крепостей.
Так «инвалиды» фигурируют в повести «Капитанская дочка» и, в целом, термин часто встречается в литературе как аналог пожилого солдата. Служба инвалидом по сути своей была их пенсией. Конечно, статус и структура менялись, происходило ранжирование по способности нести службу — в годы наполеоновских войн из инвалидных команд стали изымать более-менее годных для пополнения регулярной русской армии.
А в Пруссии существовала такая структура как ландвер. Именно Пруссия первой перешла на всеобщую воинскую повинность, имея небольшую регулярную армию, после которой солдат переходил в запас. Собственно ландвер — это военные, прошедшие военную подготовку и призываемые в период войны — военнослужащие запаса, но служащие полуактивно. Состав ландвера привлекался на маневры с регулярной армией, после чего распускался по домам. Практика ландвера сохранилась и для Германской империи.
В дальнейшем, в зависимости от возрастной группы и потребностей армии, ландвер мог поступать на усиление регулярных сил, или для службы во «второй линии»: второстепенные участки, гарнизоны, милиция и «стройбат».
Статус Национальной гвардии
Последние пару-тройку веков, помимо регулярной армии, страны имели военные организации организационно близкие к армии, но таковой не являющиеся по закону, способу комплектования, задачам и статусу.
Однако Национальная гвардия отличается от нестроевых, жандармов, запасников и ополчения, а ещё от ДОСААФ или гражданской обороны. В первую очередь, под ней имеется в виду более близкая к армии структура, но не предназначенная для ведения войны напрямую. Отличия сводятся:
-
Комплектование на добровольных началах, мотивацией служит оплата, льготы, налоговые послабления
-
Оснащение часто за собственный счёт, однако с ростом численности, практика снабжения стала аналогична армейской, то есть казённой – так почти везде сейчас
-
Прямое и постоянное несение службы отсутствует, служащий остаётся гражданским по статусу
-
Военная подготовка в период кратковременных сборов, по выходным дням или раз в полгода-год на больших сборах (часто комбинируется)
-
В статус военнослужащего гражданский переходит в период мобилизации, чрезвычайной ситуации или в регулированные периоды
Подражая французам, подобную военную структуру стали формировать и другие страны, обычно заимствуя само словосочетание «Национальная гвардия». Как правило, это было свойственно странам, имеющим небольшие профессиональные армии — в таком случае нацгвардейцы служили резервом на случай масштабных военных действий. Часто законодательства предполагают несение службы нацгвардейцами исключительно на своей территории.
Иногда нацгвардия составляет основу вооруженных сил — например, Япония и по сей день (хотя уже формально) называет свои вооружённые силы сочетанием «Силы самообороны», созданными на базе «Национальных сил безопасности». Законодательно это гражданская структура, по сути та самая нацгвардия, а слова «армия» в документах избегают. Хотя повторимся, де-факто это давно не так.
Национальная гвардия США
Из всех нацгвардий американская самая большая и боеспособная. Состоит из Армии Национальной гвардии и ВВС Национальной гвардии, общая численность свыше, на 2023 год численность составляла 430 тысяч. В планах создание третьего рода войск — Космических сил Национальной гвардии США.
Имеют двойное подчинение властям штата и федеральным, через генерал-адъютантов при губернаторах, а по ведомственной линии — Министерству обороны под руководством Бюро Национальной гвардии. При этом не следует путать нацгвардейцев с «Силами самообороны» штатов и «ополчением ВМС», также военизированными организациями, но уже сугубо штатного подчинения.
Кто и как служит
Национальная гвардия комплектуется на добровольной основе, как правило, военная подготовка проводится в выходные дни, но нюансы регулируются в зависимости от штата и частей. Гражданских добровольцев дополняют служащие «активного резерва» или AGR, прошедших подготовку в действующих войсках, обычно по окончании контракта, или незадолго до окончания.
Как правило, AGR предназначены для специальностей требующих серьёзную квалификацию — пилоты, ремонтники, операторы инженерных машин и сложных вооружений, саперы, младший комсостав и другое. Последние годы в Национальной гвардии появляется всё больше вакансий с постоянной занятостью в основном для категорий AGR.
Возрастные рамки, а также уровень физической подготовки для нацгвардейцев более мягкие. Для поступающих на службу основными мотивациями служат социальные выплаты, надбавки к окладу, а что ещё важнее — многочисленные льготы (ипотека, медицинская страховка, образовательные кредиты).
«Активация» происходит специальными указами властей штата или федеральных, но, в отличие от индивидуального резерва (запасников), мобилизуются не индивидуально, а всем составом подразделений.
Оснащение
Вкратце можно сказать, что Национальная гвардия донашивает всякое за армией. Причем часто буквально: даже амуниция поступала предыдущих покроев, после того, как переодевают регулярную армию. В прошлом нацгвардейцы часто носили амуницию на поколение старше армейской. С точки зрения техники и вооружений Национальные гвардейцы в той же «весовой категории» — танки, артиллерия, авиация, но в основном устаревших модификаций.
Похоже и с техникой: Национальная гвардия продолжает использовать выведенные из первой линии образцы танков и бронемашин. Танки Абрамс М1А1, бронемашины «Хамви», бронетранспортёры М113 — всё это актуально для организации по сей день, чего уже не встретишь в армии. Винтовки М1 Гаранд состояли на вооружении даже в 80-е годы.
Авиация в основном состоит из транспортных самолётов и вертолётов. Не столько потому, что они меньше нужны «регулярным», сколько потому, что больше нужны под обычные задачи нацгвардейцев — спасательные миссии во время лесных пожаров, наводнений, ураганов и т. д. Но боевая авиация тоже присутствует, включая весь спектр вооружений, вплоть до высокоточных ракет «воздух-земля».
Участие в конфликтах
Американская Национальная гвардия, согласно особым указам федеральных властей, может применяться в конфликтах за рубежом. Её дивизии сражались в обеих мировых войнах и в Корее. По сути, дивизии Национальной гвардии были развернуты в полноценные пехотные. В ходе операции «Буря в пустыне» было привлечено 63 тысячи нацгвардейцев. И только во Вьетнаме они не принимали активного участия.
Последнее просто объяснить –—до Второй мировой войны регулярная армия США была очень немногочисленной (на уровне Португалии или Болгарии). После численность стала очень большой и действовал поголовный призыв, особенно в связи с многочисленными базами в Европе. Это понизило значение Национальной гвардии до службы внутри страны и применения в чрезвычайных ситуациях. Когда после Вьетнама США стали переходить на профессиональную армию, значение Национальной гвардии снова повысилось, как военного резерва.
В дальнейшем сводные подразделения нацгвардейцев применялись в конфликтах весьма широко. В Ираке подразделения Национальной гвардии составили 43% от общего числа солдат, а в Афганистане 55%. Нацгвардейцы позволяли обеспечивать ротацию персонала и брали на себя контроль более спокойных участков, охрану в тылу, а также подготовку местных правительственных солдат в качестве инструкторов.
Повоевать, конечно, тоже пришлось — в Афганистане нацгвардейцем был каждый 6-й погибший, а в Ираке каждый 10-й.
Значение Национальной гвардии для США
Обычно пишут о том, что американские нацгвардейцы — это такой местный аналог МЧС, то есть, задействованные в массовых спасательных операциях и устранении последствий природных и техногенных катастроф.
Но это не совсем так: Национальная гвардия США — полноценная «вторая армия», в первую очередь, заточенная для решения военных задач, а спасательные миссии скорее побочка, чтобы без дела не сидеть. Служба там — не досуг пузатых дядек, любящих пострелять и погонять на военной технике, а предполагает существенную боевую подготовку.
Профессиональные войска в массе размещаются на иностранных базах. Поэтому во внутренних беспорядках задействованы в основном нацгвардейцы, часто с оружием и техникой (сами видели, какие в США бывают беспорядки).
В ходе крупных локальных войн основную работу по разгрому сил противника выполняет армия, однако на следующих этапах партизанской войны нацгвардейцы заменяют собой значительную часть сил. Таким образом, удаётся ротировать ветеранов, держать военные базы по миру в боеготовности, а в зоне боевых действий контролировать обширные территории. Без нацгвардейцев это всё было бы невыполнимо.
Есть ли Национальная гвардия в России?
Формально да, но очевидно есть нюансы.
В первую очередь вспоминаются внутренние войска (ВВ) МВД СССР, произошедшие от частей войск НКВД. Состав и оснащение частей внутренних войск почти полностью соответствовали мотострелковым подразделениям. В годы войны части НКВД активно воевали на различных фронтах ВОВ, но также привлекались для внутренних задач — включая печально известные депортации. После войны воевали с недобитыми украинскими, польскими, белорусскими и прибалтийскими националистами-партизанами.
Армейскую структуру имели также конвойные и охранные войска. Активно «ввшнки» применялись входи массовых народных выступлений против местных советских органов в «хрущёвский» период. Но по-настоящему много воевать пришлось в ходе обеих Чеченских войн и в целом на Кавказе — формирования МВД составляли большую часть федеральных сил.
С образованием Росгвардии Внутренние войска были преобразованы в войска Национальной гвардии Российской Федерации, как основная часть Росгвардии. В их составе одна дивизия оперативного назначения ОДОН («дивизия Дзержинского»), одна авиационная дивизия и пять дивизий охраны. Остальные части в виде отдельных бригад, полков, батальонов и отрядов специального назначения.
В составе Национальной гвардии РФ есть подразделения авиационные, артиллерийские, инженерные, РХБЗ и связи, а также военная инфраструктура — тыловые, госпитальные и строительные подразделения, учебные заведения. На оснащении полков оперативного назначения (основные силы) имеется тяжёлая техника в лице БТР и БМП, в частях оперативного назначения есть зенитные и противотанковые средства — в целом эквивалентны мотострелковым соединениям.
Однако по типу «внутренние войска» относятся скорее к жандармерии, как во Франции, где последние имеют двойное подчинение (МВД и МО) и армейскую структуру. Комплектуются на тех же основаниях, что и части МО РФ — призывники-срочники и военнослужащие по контракту. Иными словами, Национальная гвардия РФ — полноценная боеспособная армия, имеющая иную специфику применения — внутренние национальные конфликты, терроризм. В настоящее время многие подразделения задействованы в СВО.
Таким образом, в классическом понимании части Росгвардии не являются «Национальной гвардией», а скорее вооружёнными силами, ранее «армией МВД».
Некоторый опыт построения в России Национальной гвардии был — контрактники мобилизационного людского резерва. Речь про военнослужащих запаса, заключающих контракт на прохождение военной службы частично, с периодическими сборами, сохраняя гражданскую занятость. В общем, очень похоже на службу нацгвардейцев США.
Однако и здесь речь идёт о контракте именно с Министерством обороны и воинскими частями регулярной российской армии. Таким образом, контрактники-запасники дополняли штат действующих частей, а не сводились в отдельные воинские части, являясь скорее дополнительным источником комплектования и замещения штатных должностей.
На постсоветских странах, и много где ещё, под Национальной гвардией продолжают иметь ввиду военизированные структуры «полной занятости», подчинённые МВД или аналогичным структурам.