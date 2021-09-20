Эксперт объяснила, как связаны уровень тестостерона и раздражительность у мужчин

Эксперт объяснила, как связаны уровень тестостерона и раздражительность у мужчинВсё зависит от количества гормона в организме
Специалист первым делом подчеркнула: на самом деле раздражительным может сделать мужчин не переизбыток, а недостаток тестостерона. Для описания этого явления используется особый термин - "мужская менопауза". Но при этом происходит она обычно не в среднем возрасте.
Более того, добавляет эксперт, происходит это постепенно и дефицит этого гормона встречается не так часто. Снижается уровень тестостерона примерно с 30 лет на около двух процентов в год. В 2010 году результаты Европейского исследования мужчин показали, что недостаток гормона наблюдается у порядка двух процентов мужского населения в возрасте 40-79 лет и у около пяти процентов - от 70 до 79 лет.
Наиболее подвержены риску дефицита тестостерона мужчины, страдающие избыточным весом, а также хроническими заболеваниями (например, сахарным диабетом 2 типа). Крайне редко случается недостаток гормона и из-за генетических причин.
Поэтому, заключает специалист, если вы чувствуете, что стали раздражительным, то в этом, скорее всего, виноват не тестостерон. Причина кроется, вероятно, в образе жизни, плохом сне, употреблении алкоголя, курении или в проблемах с ментальным здоровьем.