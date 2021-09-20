Эксперт объяснила, как связаны уровень тестостерона и раздражительность у мужчин

Специалист первым делом подчеркнула: на самом деле раздражительным может сделать мужчин не переизбыток, а недостаток тестостерона. Для описания этого явления используется особый термин - "мужская менопауза". Но при этом происходит она обычно не в среднем возрасте.

Более того, добавляет эксперт, происходит это постепенно и дефицит этого гормона встречается не так часто. Снижается уровень тестостерона примерно с 30 лет на около двух процентов в год. В 2010 году результаты Европейского исследования мужчин показали, что недостаток гормона наблюдается у порядка двух процентов мужского населения в возрасте 40-79 лет и у около пяти процентов - от 70 до 79 лет.