Эксперт оценил опасность атаки украинского флота новейшими ракетами «Нептун»

Он беседовал с изданием «ПолитРоссия». Эксперт заявил, что «Нептун», по сути являющийся советской ракетой, не может стать конкурентом для современных систем, расположенных в Крыму. Речь о российских «Бастионе» и «Бале».

Также эксперт напомнил, что украинская армия получит боевые ракетные катера Великобритания и Америки. Это надо учитывать, по мнению специалиста.

«Я не думаю, что "Нептун" будет применяться, потому что это обернётся печальными последствиями для остатков флота Украины и не только», — заявил эксперт.