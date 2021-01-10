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Эксперт оценил опасность атаки украинского флота новейшими ракетами «Нептун»
Не считает это угрозой
Недавно командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа похвалил ракетный комплекс «Нептун», целью которого называют западное побережье Крыма. В 2021 году будет создан первый ракетный дивизион, оснащённый новым оружием. Российский военный эксперт, капитан 1 ранга запаса прокомментировал эти новости.
Он беседовал с изданием «ПолитРоссия». Эксперт заявил, что «Нептун», по сути являющийся советской ракетой, не может стать конкурентом для современных систем, расположенных в Крыму. Речь о российских «Бастионе» и «Бале».
Также эксперт напомнил, что украинская армия получит боевые ракетные катера Великобритания и Америки. Это надо учитывать, по мнению специалиста.
«Я не думаю, что "Нептун" будет применяться, потому что это обернётся печальными последствиями для остатков флота Украины и не только», — заявил эксперт.