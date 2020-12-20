Эксперт оценил роль танка Т-72 в ближайшем будущем

Эксперт, слова которого перевело «Военное обозрение», отметил, что Т-72 жизненно важен даже спустя полвека с момента его создания. Машина постоянно совершенствуется.

Специалист заявил, что преимущества танка — простота и надёжность. А вот недостатком является «сама концепция, заимствованная у танка Т-64, которой следовали другие советские танки». Речь идёт об автомате заряжания, который привёл к неудачному размещению боеприпаса. Кроме того, Т-72 оснащён не очень мощными приборами наблюдения и устаревшей системой управления огнём.

Эти недостатки пытаются устранять в процессе модернизации, но «основным боевым танком» Т-72 не стать, считает эксперт. Машина — типичный средний танк. По мнению Хола, на Т-72 нужно демонтировать или доработать автомат заряжания, установить новую систему управления огнём и лёгкую дополнительную броню. Тогда танк мог бы заинтересовать многие развивающиеся страны.