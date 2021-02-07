Наука и технологии
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Эксперт оценил шансы истребителя Су-57 и китайского J-20 сразиться с американским F-15EX
Американский самолёт им бы проиграл
Ветеран Корпуса морской пехоты (КМП) США Алекс Холлингс оценил шансы истребителя Су-57 и китайского J-20 сразиться с американским F-15EX. Он признал, что американский самолёт вряд ли победит другие.
Его слова приводит «Лента.ру». Стоит отметить, что F-15EX — это истребитель четвёртого поколения, а Су-57 и J-20 — пятого.
Алекс Холлингс заявил, что встреча F-15EX и Су-57 маловероятна. По мнению эксперта, у России нет средств для того, чтобы разместить масштабный парк новых истребителей. Также ветеран напомнил, что у китайского самолёта J-20 есть проблемы с двигательной установкой.
Автор материала также назвал последнюю модификацию F-15 «самым крутым истребителем четвёртого поколения на планете». Он сделал такие выводы на основе статистики воздушных боёв.