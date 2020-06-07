Эксперт оценил угрозу боевых дронов

Издание отметило, что боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые могут работать совместно друг с другом, намерены отнести к оружию массового поражения.

Хатылев заявил, что на сегодня беспилотники ещё не доросли до организованного массового выпуска и применения. Тем не менее, различные страны уже отрабатывают модели атаки «роями» дронов.

Преимущество такой организации — создание помех для РЛС. Эксперт говорит, что уничтожать такие «рои» нужно массово. Необходимые системы типа «Панциря», чтобы можно было ликвидировать сразу много дронов.

Кроме того, беспилотник может нести на борту оружие. Это является большой опасностью.

Хатылев заключил, что дроны «нужно рассматривать не как оружие массового поражения, а с точки зрения, что этих беспилотников может быть много». У России, по словам эксперта, уже есть подобный боевой опыт в Сирии.