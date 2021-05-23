Эксперт оценил вероятность пандемии птичьего гриппа

По словам эксперта, говорить о начале пандемии птичьего гриппа пока преждевременно. Тем не менее, он призвал внимательно следить за ситуацией, так как есть вероятность, что вирус мутирует и начнёт распространяться среди людей. Рахманин утверждает, что пока таких инцидентов не было. Также эксперт посоветовал соблюдать меры профилактики.

Напомним, по информации исследователей, новый штамм птичьего гриппа впервые был обнаружен в Китае в 2010 году. В 2014 году случились вспышки заболевания у птиц в Японии и Южной Кореи, а в 2016 — в Индии, России, Монголии, США и Европе.

Что интересно, в феврале 2021 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России обнаружили первый случай инфицирования человека вирусом птичьего гриппа.