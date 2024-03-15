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Наука и технологии
Опубликовано 15 марта 2024, 12:12
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Эксперт оценил возможность начала войны в Арктике: пока можно выдохнуть

Она маловероятна, но напряженность и провокации возможны
Российский военный эксперт поставил под сомнение возможность войны в Арктическом регионе, не исключив при этом вероятность периодических столкновений и провокаций. Его слова передает Лента.ру.

Капитан 1-го ранга (в запасе) Василий Дандыкин рассказал, что Арктика — территория острой конкуренции, и Россия считает эти земли стратегически важными. Развитие арктических территорий и раскрытие их экономического потенциала — одна из приоритетных задач Москвы.

Дандыкин считает, что война в Арктике маловероятна, поскольку это было бы слишком рискованно. Однако, по его словам, напряженность и повышенная активность Северного флота будут, но он считает, что горячей фазы можно избежать. Дандыкин также отметил, что российские военные готовы отразить «любые провокации».

Комментарии Дандыкина прозвучали на фоне сообщений о том, что американские военные готовятся к конфликту с Россией в Арктике.

Источник:Лента.ру
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Флот
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#прогноз
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#мнение