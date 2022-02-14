Эксперт оценил возможности украинских вертолётов в войне с Россией

Обозреватель отметил, что «на бумаге» у Украины есть четыре авиационные бригады с транспортными вертолётами Ми-8 и боевыми вертолётами Ми-24. Однако только около 30 вертолётов каждого типа способны к повседневной боевой деятельности.

По мнению обозревателя, украинские вертолётные силы могут не продержаться в бою долго. Полностью укомплектованы техникой только две бригады из четырёх.

Эксперт считает, что если если российская армия вторгнется на территорию Украины, вертолёты станут мишенью для сотен систем противовоздушной обороны российских вооружённых сил. В целом, вертолёты могут оказаться не в состоянии выполнить ни одну из миссий.