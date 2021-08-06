Эксперт оценила целесообразность перехода Украины на латинский алфавит

С 1 августа, пишет автор, Узбекистан начал полный переход на латиницу. Власти решили полностью отказаться от кириллицы, в отличие от Казахстана. Вообще для восточных стран, как утверждает Рагуцкая, переход к латинской письменности - шаг в сторону выхода из зоны влияния России и сближения с Западом. Возможность успешного партнёрства с другими европейскими государствами и стала причиной перехода постсоветских стран к иному алфавиту.

Стоит ли переходить Украине на латиницу? Журналист считает, что такой переход однозначно сблизит страну с остальными миром. А ещё поможет отгородиться от влияния России.