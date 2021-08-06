Эксперт оценила целесообразность перехода Украины на латинский алфавит

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Эксперт оценила целесообразность перехода Украины на латинский алфавитЧто это даст стране?
Переход с кириллицы на латиницу для некоторых постсоветских стран уже состоялся. Лилия Рагуцкая, корреспондент “Обозревателя”, выяснила, есть ли веские причины для перехода на латинский алфавит Украины и каким последствиям это может привести.
С 1 августа, пишет автор, Узбекистан начал полный переход на латиницу. Власти решили полностью отказаться от кириллицы, в отличие от Казахстана. Вообще для восточных стран, как утверждает Рагуцкая, переход к латинской письменности - шаг в сторону выхода из зоны влияния России и сближения с Западом. Возможность успешного партнёрства с другими европейскими государствами и стала причиной перехода постсоветских стран к иному алфавиту.
Стоит ли переходить Украине на латиницу? Журналист считает, что такой переход однозначно сблизит страну с остальными миром. А ещё поможет отгородиться от влияния России.