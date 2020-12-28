Эксперт описал портрет типичного российского хакера

Слова Сачкова приводит РБК. Гендиректор Group-IB уточнил, что хакеру не обязательно быть программистом. Задача такого человека — зарабатывать деньги. «Он не всегда хорошо образованный в гуманитарном плане, не тот, кто вызовет у вас симпатию. В приоритете деньги, дорогие машины, дорогие часы, отдых за рубежом», — заявил Сачков.

Также, как говорит эксперт, российские хакеры часто общаются с сотрудниками правоохранительных органов, ищут помощников в политике. Хакером может быть и человек из богатой семьи. Кроме того, специалист утверждает, что создателями вирусов часто оказываются люди с особенностями, порой дети-аутисты, которые попали в «агрессивную среду».