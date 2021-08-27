Эксперт описал умные тату будущего

Наука и технологии
Сегодня в 20:36
Эксперт описал умные тату будущегоЭто одно из направлений биохакинга
Директор Института химической биологии и фундаментальной медицины Дмитрий Пышный рассказал о том, как люди в будущем станут изменять свой облик ради внедрения новых технологий.
Эксперт считает, что изменение облика человека будет следствием биохакинга.
Безусловно, он будет приобретать какие-то популярные формы. Я убежден, что будут умные тату, которые будут нам показывать температуру нашего тела или менять цвет в зависимости от нашего настроения.
Дмитрий Пышный
Директор Института химической биологии и фундаментальной медицины
По мнению учёного, другие направления биохакинга могут развиваться не так быстро. Например, небыстрым будет внедрение системы подбора индивидуальных лекарственных препаратов.
Другой эксперт, председатель СО РАН Валентин Пармон, заметил, что одной из перспективных проблем является раскрытие механизмов памяти. Люди должны будут улучшать свои способности, чтобы изобретать что-то новое.