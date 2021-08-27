Эксперт описал умные тату будущего

По мнению учёного, другие направления биохакинга могут развиваться не так быстро. Например, небыстрым будет внедрение системы подбора индивидуальных лекарственных препаратов.

Другой эксперт, председатель СО РАН Валентин Пармон, заметил, что одной из перспективных проблем является раскрытие механизмов памяти. Люди должны будут улучшать свои способности, чтобы изобретать что-то новое.