Эксперт озвучил возможный сценарий новой атаки Ирана на США

Эксперт напомнил об атаке дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии в прошлом году. Он считает, что это нападение было доказательством умения Ирана использовать беспилотники и высокоточное оружие.

Кроме того, Иран за последнее десятилетие научился проводить довольно сложные кибератаки. Сейчас иранские хакеры способны осуществлять, например, DNS-атаки, которые позволяют перехватывать трафик с атакуемого ресурса и нарушать доступность к нему. Кроме того, возможно использование различных вирусов.

Эксперт считает, что в ближайшем будущем мы можем увидеть кибератаки Ирана против финансовых сервисов, государственных и нефтяных предприятий США. Однако это будут атаки низкого уровня, поэтому бояться массового отключения электричества на восточном побережье американцам не стоит.