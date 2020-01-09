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Эксперт озвучил возможный сценарий новой атаки Ирана на США

Скорее всего, это будут не ракеты
Вчера Иран ударил ракетами по базам США в Ираке. Это был скорее символический жест, да и Трамп в ответной речи не анонсировал военные действия и заявил, что никто из американцев не погиб. Тем не менее, конфликт не исчерпан. Эксперт, с которым поговорило издание Scientific American, считает, что у Ирана припасены альтернативные меры воздействия на США.

Эксперт напомнил об атаке дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии в прошлом году. Он считает, что это нападение было доказательством умения Ирана использовать беспилотники и высокоточное оружие.

Кроме того, Иран за последнее десятилетие научился проводить довольно сложные кибератаки. Сейчас иранские хакеры способны осуществлять, например, DNS-атаки, которые позволяют перехватывать трафик с атакуемого ресурса и нарушать доступность к нему. Кроме того, возможно использование различных вирусов.

Эксперт считает, что в ближайшем будущем мы можем увидеть кибератаки Ирана против финансовых сервисов, государственных и нефтяных предприятий США. Однако это будут атаки низкого уровня, поэтому бояться массового отключения электричества на восточном побережье американцам не стоит.