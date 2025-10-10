Эксперт перечислил самые мощные дроны армии РФ

По словам специалиста, среди наиболее продвинутых моделей — «Иноходец», оснащённый элементами искусственного интеллекта, и разведывательный «Орлан-10», который после выполнения задания возвращается на базу с помощью парашюта.

Особое внимание Дандыкин уделил ударному беспилотнику «Охотник», способному действовать как самостоятельно, так и в паре с истребителем Су-57.

Эксперт подчеркнул, что Россия сегодня активно развивает свои беспилотные технологии:

«Сейчас по насыщению дронами — особенно по высоте, по дальности — у нас преимущество», — отметил Дандыкин.