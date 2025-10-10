Опубликовано 10 октября 2025, 21:001 мин.
Эксперт перечислил самые мощные дроны армии РФ«Иноходец», «Орлан-10» и «Охотник»
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал о самых мощных беспилотниках, которые сегодня используются в Вооружённых силах России. В беседе с Лентой.ру он отметил, что российская армия располагает целым рядом современных дронов, способных выполнять как разведывательные, так и боевые задачи.
По словам специалиста, среди наиболее продвинутых моделей — «Иноходец», оснащённый элементами искусственного интеллекта, и разведывательный «Орлан-10», который после выполнения задания возвращается на базу с помощью парашюта.
Особое внимание Дандыкин уделил ударному беспилотнику «Охотник», способному действовать как самостоятельно, так и в паре с истребителем Су-57.
Эксперт подчеркнул, что Россия сегодня активно развивает свои беспилотные технологии:
«Сейчас по насыщению дронами — особенно по высоте, по дальности — у нас преимущество», — отметил Дандыкин.