Эксперт перечислил способы телефонных мошенников узнать номер жертвы

С журналистами «РИА Новости» беседовал директор РИЦ «СэйфНэт» НТИ, руководитель проекта ОСР АО «Технопарк Санкт-Петербурга» Денис Кувиков.

Он рассказал, что мошенники используют для получения телефонных номеров россиян один из трёх способов. Первый называется кликджекингом. Суть его заключается в размещении на сайте невидимых блоков, вызывающих какие-то действия. Из-за этого «пользователь, сам того не зная, совершает что-то, что не входило в его планы». Например, авторизуется в социальной сети через сайт. Вычислить номер телефона после этого не составляет труда.

Второй способ — соцфишинг. Он работает в качестве формы обратной связи или чата на сайте. Такой чат, например, перекидывает пользователя на страницу начала диалога в социальной сети. После этого специальный бот опознает человека по идентификационному номеру соцсети.

Также мошенники пользуются сервисами, созданными на основе анализа цифровых идентификаторов. Они могут использовать сведения из файлов cookie в браузере пользователя, которые применяются для аутентификации пользователя и хранения его данных.