Эксперт перечислил три способа, которые помогают отличить научно обоснованную информацию в Интернете от лженаучной

Эксперт перечислил три способа, которые помогают отличить научно обоснованную информацию в Интернете от лженаучнойОсобенно это касается медицинских данных
Соцсети сейчас приобрели огромную популярность. Ими пользуются практически все. Специалисты в области здравоохранения рассказали, по каким критериям можно понять, разбирается ли на самом деле человек в медицине или нет.
Он что-то продаёт? Редко популярные влиятельные лица, занимающиеся вопросами здоровья, публикуют сообщения по доброте душевной. Почти всегда они пытаются получить с этого какую-то прибыль. Поэтому они продают их в виде информационных бюллетеней, книг, подкастов и т. п.
Каковы границы его компетенции? Глубокое знание предмета требует многих лет его самоотверженного изучения и практики. Поэтому люди редко являются экспертами в более чем одной-двух областях. И тем более никто не бывает экспертов во всём. Настоящий эксперт в области здравоохранения в курсе о пределах своих знаний и может при необходимости обратиться к экспертам других стран.
Как он высказывается о науке? Учёные делают акцент всегда на текущих фактах, а не на какой-либо истине. В научно обоснованной информации должно указываться, где данные неточны и где необходимы дополнительные исследования. Использование науки для подтверждения какого-либо мнения эксперта является формой лженауки и должно вызывать тревогу.