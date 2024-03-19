Эксперт перечислил три способа, которые помогают отличить научно обоснованную информацию в Интернете от лженаучной

Соцсети сейчас приобрели огромную популярность. Ими пользуются практически все. Специалисты в области здравоохранения рассказали, по каким критериям можно понять, разбирается ли на самом деле человек в медицине или нет.

Он что-то продаёт? Редко популярные влиятельные лица, занимающиеся вопросами здоровья, публикуют сообщения по доброте душевной. Почти всегда они пытаются получить с этого какую-то прибыль. Поэтому они продают их в виде информационных бюллетеней, книг, подкастов и т. п.

Каковы границы его компетенции? Глубокое знание предмета требует многих лет его самоотверженного изучения и практики. Поэтому люди редко являются экспертами в более чем одной-двух областях. И тем более никто не бывает экспертов во всём. Настоящий эксперт в области здравоохранения в курсе о пределах своих знаний и может при необходимости обратиться к экспертам других стран.