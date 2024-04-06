Опубликовано 06 апреля 2024, 21:45
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Эксперт: передовые технологии — главный «козырь» войск РоссииСамое мощное оружие
По мнению полковника в отставке и военного эксперта Анатолия Матвийчука, самое мощное оружие российских вооруженных сил — это комплекс передовых технологий. В интервью «Ленте.ру» он подчеркнул важность передовых военных технологий России, включая воздушно-космические силы и гиперзвуковые ракеты типа «Циркон» и «Кинжал».
Матвийчук также выделил российских солдат и офицеров, заявив, что они доказали, что являются лучшими в мире. Это заявление прозвучало после того, как другой полковник в отставке, Виктор Литовкин, рассказал об использовании искусственного интеллекта (ИИ) в российском оружии. Литовкин отметил, что ИИ позволяет боевым машинам взаимодействовать с другим оружием и адаптироваться к меняющимся условиям боя.
Литовкин также рассказал, что искусственный интеллект уже давно используется в российских вооруженных силах, в частности, в подводных лодках класса «Курск», которые предназначены для нанесения ударов по авианосным группам противника.