Матвийчук также выделил российских солдат и офицеров, заявив, что они доказали, что являются лучшими в мире. Это заявление прозвучало после того, как другой полковник в отставке, Виктор Литовкин, рассказал об использовании искусственного интеллекта (ИИ) в российском оружии. Литовкин отметил, что ИИ позволяет боевым машинам взаимодействовать с другим оружием и адаптироваться к меняющимся условиям боя.

Литовкин также рассказал, что искусственный интеллект уже давно используется в российских вооруженных силах, в частности, в подводных лодках класса «Курск», которые предназначены для нанесения ударов по авианосным группам противника.