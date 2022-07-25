Эксперт по чипам ушёл из Apple и стал работать в Samsung

Речь идёт о Ким Ву-Пёне. Он работал в Apple с 2014 года, а до этого был сотрудником Texas Instruments и Qualcomm. Не совсем ясно, какие именно обязанности выполнял Ким. Сообщается только, что он был экспертом по полупроводникам.

В Samsung Ким станет директором нового центра решений для технологий упаковки. За последние пару лет южнокорейская компания расширила своё присутствие на рынке полупроводников на фоне усиления конкуренции со стороны TSMC, Apple и др. В прошлом месяце Samsung объявила о начале производства 3-нм чипов.