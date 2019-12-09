Эксперт по информационному сообществу обвинил Twitter в войне против России

Российский эксперт написал в своём Telegram-канале, что его учётную запись заблокировали из-за «нарушений правил соцсети». Председатель комиссии утверждает, что не понимает, какие правила он нарушил.

Он предположил, что «администрация Twitter работает на опережение». По словам эксперта, на прошлой неделе состоялась презентация доклада Фонда защиты национальных ценностей о цензуре Facebook. А в декабре должно было пройти аналогичное мероприятие, посвящённое Twitter.

«Вообще складывается ощущение, что Twitter реально объявил войну России», — подытожил глава комиссии. Сама соцсеть пока никаких комментарий не давала.