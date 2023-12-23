Эксперт по кибербезопасности предупредил россиян о новом обмане под Новый год

Злоумышленники используют тематику службы доставки, применяя «технику страха». Получателей посылок запугивают под предлогом действовать как можно быстрее, чтобы успеть получить отправление, иначе курьер не доставит вовремя или вернёт посылку в пункт отправки.

Действуют мошенники от лица сервисов доставки посредством рассылки фишинговых писем. Поэтому эксперт предупредил, что нужно всегда проверять подлинность отправителя письма, сверяя адрес электронной почты, с которой получено письмо, с почтой настоящей доставки.

К тому же в письмах могут быть требования предоставить персональные данные и другую конфиденциальную информацию, или провести прямую оплату в письме, минуя официальный сервис.

«Как правило, официальные службы доставки не просят делиться личной информацией или проводить оплату напрямую через электронное письмо. Если в письме вам предлагают ввести пароль от вашего аккаунта, номер кредитной карты или другую конфиденциальную информацию, скорее всего, это попытка мошенничества. В случае сомнений лучше и безопаснее связаться со службой поддержки доставки и уточнить информацию», — объяснил Избаенков.