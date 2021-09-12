Эксперт по лечебному питанию назвал лучшую кашу для осени

По словам эксперта, крупы в целом содержат множество полезных для человека веществ. В пшёнке, например, есть витамины группы B и омега-жиры, в гречке — рутин, важный для сосудов.

Как говорит Кумерина, правильно приготовленная перловка укрепляет иммунитет, поэтому полезна в межсезонье, когда могут возникать инфекционные вспышки.

Эксперт посоветовала делать из перловки злаковый кофе. Для этого крупу нужно прокалить в духовке до золотистого цвета и измолоть. Ещё можно добавить в напиток корицу или имбирь.

Кроме того, можно запаривать крупу по старинному рецепту. Для этого следует залить зёрна водой минимум на два часа или на ночь. В целом, варить перловую кашу лучше на воде, а не на молоке. Это позволит сделать блюдо менее калорийным.