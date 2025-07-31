Эксперт: почему Россия проиграет, выбрав сторону в конфликте Таиланда и Камбоджи

Напомним, что конфликт между этими двумя странами разгорелся из-за спорной территории вокруг храмового комплекса Прэахвихеа, который несколько раз переходил из рук в руки. После ухода французов и обретения Камбоджей независимости Таиланд попытался вернуть этот регион, но проиграл дело в международном суде. С тех пор противостояние продолжается, периодически обостряясь обстрелами, провокациями и дипломатическими демаршами.

Сегодня обе страны по-прежнему претендуют на контроль над древним храмом и прилегающими землями. Несмотря на то что в 2008 году храм признали объектом наследия ЮНЕСКО, это не остановило дальнейшие споры. Последний серьёзный военный эпизод случился в 2011 году, когда обстрелы привели к жертвам и разрушениям. Конфликт тогда заморозили, но не решили.

По оценке эксперта Павла Воронова, в военном аспекте явно выражено превосходство Таиланда по количеству и современности техники, а также по численности личного состава. Но не стоит сбрасывать со счетов, что Китай активно поддерживает Камбоджу экономически и может оказать ей военную помощь.

Военная мощь Таиланда:

360 тыс. военнослужащих, из них 245 тыс. — сухопутные войска

Танки: 28−49 VT-4, около 200 M60, 105 M48

БТР и БМП: 234 БТР-3Е, 430 M113, 450 Тип 63

Артиллерия: 6 САУ CAESAR, 20 M109A5, более 200 буксируемых орудий

РСЗО: 18 тяжёлых китайских систем

Авиация: 57 F-16, 12 JAS 39, 37 F-5

ПВО: в основном ПЗРК и устаревшие комплексы

Военная мощь Камбоджи:

125 тыс. военнослужащих, 85 тыс. — сухопутные войска

Танки: около 500 Т-54/55

БМП-1: 200, БТР-60ПБ: 300

Артиллерия: около 450 орудий советских и китайских моделей

РСЗО: около 375 установок, включая PHL-03

Авиации фактически нет, ПВО — устаревшая

Таиланд не только количественно, но и качественно превосходит Камбоджу. Особенно в авиации и бронетехнике. Однако камбоджийскую армию нельзя сбрасывать со счетов: Китай оказывает ей экономическую и, возможно, будет готов оказать и военную поддержку.

Ландшафт в районе конфликта затрудняет использование техники — леса, горы и разветвлённые минные поля сдерживают масштабные наступления. В случае эскалации боевые действия, скорее всего, будут ограничены артиллерийскими дуэлями и пехотными столкновениями, с высокой плотностью огня и опасностью для мирного населения.

Сценарий быстрой и чистой победы одной из сторон крайне маловероятен. В условиях отсутствия современных систем управления и связи возможно большое число ошибок, в том числе обстрелы своих или гражданских.

По мнению Павла Воронова, если Россия решит поддержать Таиланд, это усилит стратегическое влияние Москвы в регионе, учитывая давние экономические и военные связи с этой страной. Однако такой шаг может привести к ухудшению отношений с Камбоджей и её союзниками, прежде всего Китаем, что чревато расширением региональной напряжённости и возможным дипломатическим конфликтом с Пекином.

Если же Россия выберет сторону Камбоджи, это будет восприниматься как поддержка исторического партнёра и союзника Китая. В этом случае Москва рискует ухудшить отношения с Таиландом, а также с западными странами, которые следят за ситуацией в Индокитае. Военная помощь Камбодже может спровоцировать более серьёзную эскалацию конфликта, учитывая её слабую авиацию и устаревшие вооружения, что потребует активного вмешательства России.