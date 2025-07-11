Во время вебинара Фармер сказал, что AI — это не волшебное решение для всех задач. Он отметил, что часто те проблемы, которые пытаются решить с помощью ИИ, вообще не требуют его применения.

По словам Фармера, одна из главных причин провалов — это плохая подготовка: процессы не пересматриваются, данные не проверяются. Нельзя просто взять старую систему и «натянуть» на неё AI. Нужно заново продумать, как процесс должен работать в условиях автоматизации.

Он привёл пример формы, которую сотрудники продолжают заполнять, хотя нужная информация уже собирается автоматически.

Фармер также подчеркнул: внедрение ИИ должно быть оправдано и экономически, ведь иногда проще и дешевле оставить всё как есть.