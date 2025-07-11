Опубликовано 11 июля 2025, 23:151 мин.
Эксперт: «Погоня за модным ИИ без чёткого плана — путь в никуда»Согласны?
Главный ИТ-директор Агентства по охране окружающей среды США (EPA) Картер Фармер предупреждает: слишком многие организации начинают использовать искусственный интеллект только потому, что это модно. При этом они не думают, зачем им это нужно и какие проблемы хотят решить.
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Во время вебинара Фармер сказал, что AI — это не волшебное решение для всех задач. Он отметил, что часто те проблемы, которые пытаются решить с помощью ИИ, вообще не требуют его применения.
По словам Фармера, одна из главных причин провалов — это плохая подготовка: процессы не пересматриваются, данные не проверяются. Нельзя просто взять старую систему и «натянуть» на неё AI. Нужно заново продумать, как процесс должен работать в условиях автоматизации.
Он привёл пример формы, которую сотрудники продолжают заполнять, хотя нужная информация уже собирается автоматически.
Фармер также подчеркнул: внедрение ИИ должно быть оправдано и экономически, ведь иногда проще и дешевле оставить всё как есть.