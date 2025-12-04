Эксперт поведал о нюансах ставшей популярной процедуры клонирования питомцев

Клонирование животных — сложный и дорогой процесс. Основной метод называется соматическим ядерным переносом: ядро клетки донорского животного пересаживают в яйцеклетку с удалённым ядром, затем эмбрион переносится в суррогатную мать. Хотя генетически клонированные животные идентичны оригиналу, их характер, поведение и даже внешность могут сильно отличаться. Потому что личность, даже животного, формируется не только генами, но и опытом, средой и воспитанием.

Процесс клонирования при этом связан с серьёзными «этическими и медицинскими проблемами». Доноры яйцеклеток и суррогатные матери подвергаются гормональной обработке, операциям и риску осложнений при беременности. У клонов уже отмечались проблемы со здоровьем, включая высокую смертность, болезни суставов и генетические заболевания.