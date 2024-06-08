Эксперт предложил способ удешевить производство спутников

Для снижения стоимости разработки и производства спутников в России необходимо внедрить унификацию компонентов, бережливое производство и проектное управление, считает гендиректор корпорации «Новый космос» Антон Алексеев. Он отметил, что это особенно актуально для развития российской спутниковой группировки, которая значительно уступает по численности SpaceX. По его словам, переход на конвейерную сборку вместо стапельной, создание сверхлёгких многоразовых ракет и регулярные запуски помогут ускорить процесс и снизить затраты.

Алексеев сравнил новый подход с массовым строительством домов или полевой кухней, которая быстро накормит сотни людей, вместо уникального ресторанного блюда. Он подчеркнул, что для этого нужна соответствующая организация производства и инфраструктура. Важно создать платформу, чтобы проекты были экономически целесообразны и соответствовали бюджетным возможностям. Это поможет определить, какие элементы стоимости будут важны для каждого спутникового проекта.

Алексеев также отметил необходимость решения как технологических, так и управленческих задач. Аэрокосмическим проектам требуются специальные финансовые инструменты, такие как долгосрочные инвестиционные контракты и венчурные фонды, а не стандартные инструменты, применяемые в других отраслях. Он подчеркнул, что именно такие подходы помогут снизить транзакционные издержки и обеспечить экономическую целесообразность спутниковых проектов.