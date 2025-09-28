Эксперт предупредил, что пузырь вокруг гуманоидных роботов скоро лопнет

Проблема в том, что человеческая рука невероятно сложна: в ней около 17 000 сенсоров для осязания, ни один робот близко не подходит к этому уровню. Если в распознавании речи и изображений успехи строились на десятилетиях накопленных данных, с осязанием таких данных пока нет.

Также есть вопросы безопасности. Полноразмерные ходящие роботы тратят много энергии, чтобы удержаться на ногах. При падении они могут быть опасны, а если увеличить размер робота вдвое, сила удара вырастет в восемь раз.

Брукс считает, что через 15 лет успешные «гуманоидные» роботы будут выглядеть совсем иначе: с колёсами, несколькими руками и специализированными сенсорами, а человеческую форму откажутся использовать.