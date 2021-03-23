Эксперт раскрыл причину страха россиян перед 5G-связью

По мнению эксперта, россияне опасаются того, чего не знают. При этом «им никто не хочет объяснить». В то же самое время на YouTube можно найти много роликов, в которых убеждают о вреде 5G путём жонглирования фактами и уверенного пересказа полностью антинаучных теорий. Роликов же, которые бы объясняли важность и пользу 5G, практически нет.

Эксперт также напомнил, что по данным российских учёных из Научно-исследовательского института медицины труда (НИИ МТ) им. Измерова, вреда для здоровья 5G не несёт.

Недавно жители Екатеринбурга начали протестовать против установки вышки 5G.