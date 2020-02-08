Эксперт раскрыл секреты компьютерной графики фильмов-номинантов на «Оскар»

Эксперт, глава Method Studios Кевин Бэйли (Kevin Baillie), раскрыл секреты компьютерной графики фильмов-номинантов на «Оскар» 2020 года. Кстати, прямую трансляцию церемонии вручения можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

Специалист рассмотрел картины, номинированные на «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты». В случае с «Мстителями» он отметил достижения техники захвата движений, которые были заметны при взгляде на Таноса и «умного Халка». Сейчас с задачей справляется специальный алгоритм.

В фильме «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» эксперт высоко оценил сочетание реальных съёмок и эффектов, создание отдельной системы воды и воссоздание образа Леи с помощью компьютера.

В картине «1917» эксперта также впечатлило сочетание реальной съёмки и компьютерной графики. В «Ирландце» специалист отметил «омоложение» актёров. Чтобы его достичь, авторы создали виртуальные маски, а сами сцены снимали на три камеры. В работе использовалась программу Flux, которая анализировала каждое движение лица. Образцы же молодых лиц актёров были созданы с помощью анализа тысяч отрывков видео и фотографий.

«Короля Льва» эксперт похвалил за мир, почти полностью созданный с помощью CGI.