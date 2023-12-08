Эксперт раскрыл секреты защиты команды от токсичности на рабочем месте

По данным исследования, проведенного Институтом здоровья McKinsey, каждый четвертый сотрудник во всем мире сталкивается с токсичным поведением на работе, что требует срочного вмешательства руководителей.

Вот руководство к действию для опытных менеджеров: навыки борьбы с конфликтами являются обязательными - активно решайте назревающие проблемы и будьте миротворцем, в котором нуждается ваша команда. Коммуникация - это клей, который скрепляет коллектив; поощряйте прозрачность, чтобы предотвратить недопонимание и сплетни. Выгорание - враг, поддерживайте баланс между работой и личной жизнью, чтобы ваша команда оставалась в здравом уме.

Разнообразие - приправа к офисной жизни, но оно требует понимания. Руководители должны подавать пример, демонстрируя уважение, сотрудничество и сочувствие. И наконец, психическое здоровье имеет значение - рабочее место, которое заботится о сотруднике, процветает.