Эксперт раскрыл возможный вред мандаринов

Эксперт сообщила, что мандарины следует с осторожностью употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гастрита, а также при повышенной кислотности. Кроме того, диетолог не советует съедать цитрусовые на голодный желудок.

По словам эксперта, заваривать корочки мандаринов не стоит из-за того, что они могут быть обработаны противогрибковыми средствами. Также диетолог считает, что мандарины стоит употреблять целиком, а вот пить отдельно сок не рекомендует.

В день в среднем можно съедать по два-три мандарина. Тем не менее, нужно учитывать состояние здоровья человека. Польза мандаринов заключается в большом количестве витаминов, микро- и макроэлементов, а также антиоксидантов.