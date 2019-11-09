Наука и технологии
Сегодня 18:55
Эксперт раскрыл возможный вред мандаринов
Для людей с определёнными болезнями
Диетолог рассказала журналистам, при каких заболеваниях мандарины могут нанести вред организму.
Эксперт сообщила, что мандарины следует с осторожностью употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гастрита, а также при повышенной кислотности. Кроме того, диетолог не советует съедать цитрусовые на голодный желудок.
По словам эксперта, заваривать корочки мандаринов не стоит из-за того, что они могут быть обработаны противогрибковыми средствами. Также диетолог считает, что мандарины стоит употреблять целиком, а вот пить отдельно сок не рекомендует.
В день в среднем можно съедать по два-три мандарина. Тем не менее, нужно учитывать состояние здоровья человека. Польза мандаринов заключается в большом количестве витаминов, микро- и макроэлементов, а также антиоксидантов.