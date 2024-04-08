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Наука и технологии
Опубликовано 08 апреля 2024, 12:45
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Эксперт рассказал, чем опасны поезда для птиц

Дело не только в столкновениях
Иногда птицы создают определённые сложности в работе транспорта. В частности, поездов.
Эксперт рассказал, чем опасны поезда для птиц
© Fusion Brain

Одна из главных проблем при работе поездов — это возможность их столкновения с птицами. Причём иногда они даже устраивают на железнодорожных путях гнёзда.

Ночью птицы летят на свет локомотивов и часто бьются об их окна. Есть много случаев, когда от удара птиц о прожектор стекло просто разбивалось. Также на лобовом стекле из-за подобного удара могут образоваться вмятины, трещины.

Эксперт рассказал, чем опасны поезда для птиц
© Neu-Zwei

Помимо этого, для постройки гнёзд птицы могут таскать куски проволоки с контактных проводов железных дорог с высоким напряжением. Эти куски теоретически способны вызвать короткое замыкание, если упадут на контактную сеть. Из-за столкновения птиц с контактным проводом или пантографом может случиться короткое замыкание, отключение питания, пожар. Повреждают провода, изоляторы и большие птицы (соколы, орлы), что позже приводит к аварии.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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