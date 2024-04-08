Эксперт рассказал, чем опасны поезда для птиц

Эксперт рассказал, чем опасны поезда для птицДело не только в столкновениях
Одна из главных проблем при работе поездов — это возможность их столкновения с птицами. Причём иногда они даже устраивают на железнодорожных путях гнёзда.
Ночью птицы летят на свет локомотивов и часто бьются об их окна. Есть много случаев, когда от удара птиц о прожектор стекло просто разбивалось. Также на лобовом стекле из-за подобного удара могут образоваться вмятины, трещины.
Помимо этого, для постройки гнёзд птицы могут таскать куски проволоки с контактных проводов железных дорог с высоким напряжением. Эти куски теоретически способны вызвать короткое замыкание, если упадут на контактную сеть. Из-за столкновения птиц с контактным проводом или пантографом может случиться короткое замыкание, отключение питания, пожар. Повреждают провода, изоляторы и большие птицы (соколы, орлы), что позже приводит к аварии.