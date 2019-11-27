Наука и технологии
Сегодня 14:56
Эксперт рассказал, чем российские бомбардировщики лучше советских
Речь о модификации Ту-160
Военный эксперт заявил журналистам, что российский стратегический бомбардировщик Ту-160 (модификация Ту-160М2) будет превосходить советский.
По его словам, в новой модели изменятся двигатели. Они станут экономичнее и мощнее, поэтому дальность полёта и скорость вертолёта увеличатся. Эксперт считает, что новый бомбардировщик даже приспособят к тому, чтобы он смог нести гиперзвуковые ракеты.
Собеседник журналистов заявил, что «для России это прорыв». Также он рассказал, что у новинки крылатые ракеты будут находиться внутри, что улучшит её аэродинамические характеристики. В плане радиолокационной заметности самолёт тоже имеет хорошие перспективы, так как он оснащён специальными системами.
Напомним, серийное производство модифицированной версии Ту-160М2 должно начаться с 2021 года в Казани.