Эксперт рассказал, чем российские бомбардировщики лучше советских

По его словам, в новой модели изменятся двигатели. Они станут экономичнее и мощнее, поэтому дальность полёта и скорость вертолёта увеличатся. Эксперт считает, что новый бомбардировщик даже приспособят к тому, чтобы он смог нести гиперзвуковые ракеты.

Собеседник журналистов заявил, что «для России это прорыв». Также он рассказал, что у новинки крылатые ракеты будут находиться внутри, что улучшит её аэродинамические характеристики. В плане радиолокационной заметности самолёт тоже имеет хорошие перспективы, так как он оснащён специальными системами.

Напомним, серийное производство модифицированной версии Ту-160М2 должно начаться с 2021 года в Казани.