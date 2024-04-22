Эксперт рассказал, что нужно делать, чтобы матрас служил как можно дольше

Прежде всего, нужно понимать, что у всех матрасов есть определённый срок эксплуатации. В среднем он составляет 10 лет. В зависимости от разновидности матраса он может быть разным: например, для пружинного 15 лет, для беспружинного — 8−9 лет максимум.

Также рекомендуется переворачивать матрас не только вдоль, но и поперёк (направление «голова-ноги»). Делать это нужно в течение первых 6 месяцев — раз в месяц, а потом раз в полгода.