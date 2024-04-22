Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 22 апреля 2024, 08:15
1 мин.

Эксперт рассказал, что нужно делать, чтобы матрас служил как можно дольше

Помните о нескольких правилах
Сейчас на рынке есть модели матрасов разной жёсткости. Существуют и ортопедические матрасы. Но как продлить срок службы этих изделий?
Эксперт рассказал, что нужно делать, чтобы матрас служил как можно дольше
© cookie_studio

Прежде всего, нужно понимать, что у всех матрасов есть определённый срок эксплуатации. В среднем он составляет 10 лет. В зависимости от разновидности матраса он может быть разным: например, для пружинного 15 лет, для беспружинного — 8−9 лет максимум.

Также рекомендуется переворачивать матрас не только вдоль, но и поперёк (направление «голова-ноги»). Делать это нужно в течение первых 6 месяцев — раз в месяц, а потом раз в полгода.

Эксперт рассказал, что нужно делать, чтобы матрас служил как можно дольше
© krakenimages.com

Выбивать матрасы в принципе нельзя. Однако вы можете использовать пылесос. Некоторые матрасы имеют съёмный чехол. Если же чехла нет, то загрязнения придётся убирать при помощи мыльного раствора.

Сушить и проветривать матрас необходимо исключительно в горизонтальном положении. Воздействию ультрафиолета подвергать матрас нельзя.

Прыгать на матрасах в принципе нельзя, так как их конструкция может не выдержать. Также нельзя хранить под ними вещи.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#дом
,
#технологии