Эксперт рассказал, что нужно делать, чтобы матрас служил как можно дольше

Эксперт рассказал, что нужно делать, чтобы матрас служил как можно дольшеПомните о нескольких правилах
Прежде всего, нужно понимать, что у всех матрасов есть определённый срок эксплуатации. В среднем он составляет 10 лет. В зависимости от разновидности матраса он может быть разным: например, для пружинного 15 лет, для беспружинного — 8−9 лет максимум.
Также рекомендуется переворачивать матрас не только вдоль, но и поперёк (направление «голова-ноги»). Делать это нужно в течение первых 6 месяцев — раз в месяц, а потом раз в полгода.
Выбивать матрасы в принципе нельзя. Однако вы можете использовать пылесос. Некоторые матрасы имеют съёмный чехол. Если же чехла нет, то загрязнения придётся убирать при помощи мыльного раствора.
Сушить и проветривать матрас необходимо исключительно в горизонтальном положении. Воздействию ультрафиолета подвергать матрас нельзя.
Прыгать на матрасах в принципе нельзя, так как их конструкция может не выдержать. Также нельзя хранить под ними вещи.