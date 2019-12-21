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Сегодня 15:57
Эксперт рассказал, где именно будут вестись бои в случае крупной войны у границ России
России будет необходим авианосец
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике рассказал журналистам, в каких районах стоит ожидать боевые действия в случае крупной войны у границ России.
По словам эксперта, бои будут вестись в акваториях, отстоящих от побережья страны на 400–600 километров. Оттуда будут наноситься удары по «объектам на территории России, по кораблям в море и базах». Поэтому одной из основных задач Вооружённых сил России будет борьба с ударными авианосными и ракетными группировками противника в указанных районах.
Эксперт считает, что России необходимо иметь собственный авианосец, чтобы он служил «эвакуатором для горячих точек».
Напомним, в боевом составе Военно-морского флота (ВМФ) России находится единственный неатомный авианосец «Адмирал Кузнецов» (или тяжёлый авианесущий крейсер), который сейчас находится на ремонте.