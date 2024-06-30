Эксперт рассказал, как ищут инопланетную жизнь

Эксперт рассказал, как ищут инопланетную жизньИ насколько вероятно её обнаружение
Астрономы не исключают возможности существования внеземных цивилизаций за пределами нашей планеты, но пока нет убедительных доказательств этой теории. Это подтверждает Николай Железнов, который работает в Институте прикладной астрономии РАН и специализируется в области физики и математики.
Существует научная программа SETI, направленная на поиск внеземных цивилизаций, однако на сегодняшний день нет данных, подтверждающих даже существование внеземной жизни, не говоря уже о разумных цивилизациях. Все встречаемые необычные явления требуют тщательного научного анализа и предпочтительно объясняются естественными процессами.
Железнов также отметил, что даже вероятность обнаружения микробов в ближайших космических пространствах Земли крайне мала, что подчёркивает сложность поиска жизни за пределами нашей планеты.