Эксперт рассказал, как используются суперкомпьютеры в современной науке

Николай Кондратюк из МФТИ делится своими мыслями о современных численных методах в физике. Он подчёркивает, что широкий спектр задач в этой области требует различных подходов. Вместе с его коллегами они исследуют вещество на атомном уровне и используют компьютерное моделирование для прогнозирования свойств материалов.

Работа учёных направлена на создание новых материалов и описание процессов на молекулярном уровне. С помощью методов машинного обучения они предсказывают свойства молекул и разрабатывают новые подходы к лекарственным молекулам. Эти усилия уже привели к успешным исследованиям в области растворов органических молекул и свойствам керогенов.

Николай и его команда стремятся к созданию сильных связей между теорией и практикой. Они уверены, что их исследования могут привести к новым открытиям и улучшениям в различных областях, включая нефтегазовую промышленность и медицину.