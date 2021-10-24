Эксперт рассказал, как надо бороться с интернет-мошенниками

Эксперт беседовал с телеканалом «Звезда». Он заявил, что можно обезопасить граждан, если мониторить аномалии, такие как рассылка SMS, на уровне операторов связи. Также можно использовать законодательство на уровне микрофинансовых организаций. Эксперт считает, что в целом следует усложнять способы выдачи микрокредитов. «Если человек получает сотни сообщений одновременно, можно каким-то образом делать ему входящие информационные звонки с помощью автоматических сервисов обзвона и уведомлять, что человек попал в схему к злоумышленникам», — добавил он.