Эксперт рассказал, как надо бороться с интернет-мошенниками

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Эксперт рассказал, как надо бороться с интернет-мошенникамиЭто должно делать государство
Российские мошенники придумали новую схему: оформляют на россиян микрозаймы с помощью SMS-бомберов. Они берут из слитых баз данных телефон жертвы и её персональные данные и пытаются зарегистрировать номер на 30-40 различных сайтах. Ей приходят SMS-коды, а мошенники затем пытаются выманить их у жертвы через мессенджеры. Киберэксперт Дмитрий Ласьков рассказал, как с этим нужно бороться.
Эксперт беседовал с телеканалом «Звезда». Он заявил, что можно обезопасить граждан, если мониторить аномалии, такие как рассылка SMS, на уровне операторов связи. Также можно использовать законодательство на уровне микрофинансовых организаций. Эксперт считает, что в целом следует усложнять способы выдачи микрокредитов. «Если человек получает сотни сообщений одновременно, можно каким-то образом делать ему входящие информационные звонки с помощью автоматических сервисов обзвона и уведомлять, что человек попал в схему к злоумышленникам», — добавил он.
Источник: «Звезда»