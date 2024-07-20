Эксперт рассказал, как нейросети используются в авиации

Искусственный интеллект активно меняет авиацию, и его влияние только растёт. На данный момент ИИ в авиации в основном занимается диагностикой и анализом данных. Самолёты оборудованы множеством датчиков, которые за час полёта генерируют до двух терабайт информации. Эта информация используется для предсказания возможных поломок и оптимизации работы систем, что позволяет значительно повысить экономическую эффективность полётов.

В западной авиации уже широко используются электронные ассистенты пилота, заменившие традиционные руководства и инструкции. Эти устройства помогают пилотам при взлёте и посадке, предупреждая об ошибках. В России такие технологии только начинают внедряться, но их потенциал велик. ИИ также помогает в поиске проектировочных решений и в идентификации объектов в воздухе.

Будущее ИИ в авиации связано с машинным обучением и беспилотными технологиями. Современные нейросети обучаются не только копировать действия людей, но и самостоятельно осваивать новые навыки через метод проб и ошибок. Это подобно тому, как ребёнок учится ходить: сначала пробует разные способы, чтобы достичь цели, считает эксперт. В ближайшем будущем такие технологии могут помочь в управлении большими группами беспилотников и в создании полностью автоматизированных беспилотных полётов. В то время как человеческие ошибки могут быть объяснены, ИИ пока не всегда может обосновать свои действия, но работы по созданию объяснимых нейросетей уже ведутся.