Эксперт рассказал, как распознать мошеннический сайт

Как пишет «Российская газета», цель мошенников — ввести в заблуждение пользователей и получить доступ к банковским данным или логины и пароли.

Куценко пояснил, что сначала мошенники рассылают фишинговые письма или SMS. Некоторые преступники даже используют возможности платного продвижения в социальных сетях. Такие посты сложно отличить от рекламы реальной компании.

Что касается отличительных черт поддельного сайта, то это могут быть ошибки в работе ресурса и его текстового описания, подмена символов на похожие в домене веб-адреса (например, замена I на i и наоборот — google.com и googie.com). Кроме того, мошенники часто указывают необходимость оплаты онлайн для участия якобы в «акциях».

Чтобы проверить рекламный пост, нужно узнать, ведёт ли реклама на официальный сайт компании. Можно даже проверить дату выпуска сертификата сайта — нужно, чтобы он был выдан достаточно давно, не один или два дня назад.