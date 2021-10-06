Эксперт рассказал, как защитить аккаунт в соцсети от взлома

Главное - менять пароль регулярно

Пароль - один из способов защиты данных. Представитель компании Ezem Agency в блоге на vc.ru дал несколько советов о том, как правильно придумывать пароли и насколько часто надо их менять.