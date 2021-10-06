Эксперт рассказал, как защитить аккаунт в соцсети от взлома

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Эксперт рассказал, как защитить аккаунт в соцсети от взломаГлавное - менять пароль регулярно
Пароль - один из способов защиты данных. Представитель компании Ezem Agency в блоге на vc.ru дал несколько советов о том, как правильно придумывать пароли и насколько часто надо их менять.
Недавний сбой в работе соцсетей показал, что надёжный пароль и вообще вопрос безопасности личных данных нельзя недооценивать. В связи с этим автор перечислил несколько способов уберечь свои аккаунты от взлома.
- Регулярно менять пароль. Следить за тем, что происходит с настройками безопасности во всех соцсетях и приложениях, невозможно. Поэтому специалист советует выбрать самые ценные социальные сети, составить график смены паролей (это может быть один раз в квартал, полгода, год) и следовать ему.
- Создавать непростые пароли. Эксперт рекомендует придумать особо сложные для ресурсов, где хранятся важные данные. Однако плохой идеей будет использовать пароль, в котором меньше восьми символов, есть повторы, "пароли-слова". "Бессмысленные" пароли тоже лучше остальных: это могут быть случайные цифры, русские слова, набранные на английской раскладке.
- Придумывать отдельный пароль для каждого ресурса. К примеру, для каждой социальной сети.
- Использовать менеджер паролей. Представитель компании предупреждает, что если хранить пароли где попало, то рано или поздно о них узнают и остальные люди. Лучше всего использовать эти сервисы: PassCamp, SolarWinds PassPortal, QuickPass, Bitwarden, Enpass, Keepass, Last Pass.
- Надёжно хранить мастер-пароль. Уязвимость менеджера паролей - это тот пароль, который нужно вводить при входе в приложение. Решение в этом случае - крестраж, или двойной слепой пароль. Необходимо разделить сам мастер-пароль на две части: одна будет храниться в менеджере паролей, а другую вы будете запоминать. Сам пароль будет состоять из соединенных этих частей. Подобный способ создания пароля лучше всего использовать для приложения банка или аккаунта Ibstagram.