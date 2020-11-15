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Эксперт рассказал, какие данные могут узнать мошенники по номеру телефона
Через подельников у операторов связи
Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, какие данные могут узнать злоумышленники но номеру телефона человека. Они могут вычислить даже информацию о наличии недвижимости или автомобиля.
В целом, по номеру телефона можно определить фамилию, имя, отчество его владельца и другие паспортные данные, которые он указывал при регистрации SIM-карты.
По словам Щельцина, большая часть баз данных открыта для любого гражданина, у которого есть доступ к паспортным данным. К тому же постоянно увеличивается количество агентов, участвующих в обработке данных, а защищать их становится всё сложнее.
Щельцин рассказал, что злоумышленники, как правило, имеют подельников у операторов связи и бизнес-сервисов. Эти подельники имеют доступ к персональным данным граждан.
По ним можно узнать информацию не только о собственности, но и о судебных разбирательствах, долгах по налогам, штрафах в ГИБДД, банковской кредитной истории.