Эксперт рассказал, какие данные могут узнать мошенники по номеру телефона

В целом, по номеру телефона можно определить фамилию, имя, отчество его владельца и другие паспортные данные, которые он указывал при регистрации SIM-карты.

По словам Щельцина, большая часть баз данных открыта для любого гражданина, у которого есть доступ к паспортным данным. К тому же постоянно увеличивается количество агентов, участвующих в обработке данных, а защищать их становится всё сложнее.

Щельцин рассказал, что злоумышленники, как правило, имеют подельников у операторов связи и бизнес-сервисов. Эти подельники имеют доступ к персональным данным граждан.

По ним можно узнать информацию не только о собственности, но и о судебных разбирательствах, долгах по налогам, штрафах в ГИБДД, банковской кредитной истории.