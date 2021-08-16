Эксперт рассказал, какие живые организмы могут жить в постельном белье

Эксперт рассказал, какие живые организмы могут жить в постельном бельеО некоторых из них мы можем даже не подозревать
Манал Мохаммед утверждает, что в постели могут "проживать" различные бактерии, насекомые и бытовые микробы.
Исследования говорят о том, что, например, наличие бактерии стафилококка в простынях и другом белье - вполне типично. Такие бактерии опасны для человека только в том случае, если попадут в организм через открытую рану. Например, золотистый стафилококк способен вызвать пневмонию, разные заболевания кожи и усугубить течение акне.
Также в постельном белье в больницах может встретиться кишечная палочка и прочие опасные бактерии. Они могут нанести серьёзный вред здоровью человека. Поэтому важно мыть руки, в том числе после посещения туалета.
Из насекомых, которые могут оказаться на постельном белье, специалист назвал клопов и пылевых клещей. Клещи способны вызвать аллергию и астму, а клопы больно кусаются. Избавиться от первых можно при помощи стирки белья при температуре примерно 55 градусов Цельсия, а от вторых - скорее всего, только пригласив специалистов.
Микробы можно занести в постель через ткани: одежду, полотенца. Также микробы могут находится на различных поверхностях на кухне или переноситься домашними животными. Из подобных микробов - золотистый стафилококк, кишечная палочка, различные вирусы.
Чтобы максимально обезопасить себя, необходимо, советует Мохаммед, стирать постельное бельё минимум раз в неделю, проветривать одеяло и простыню после сна, раз в неделю или две стирать чехол для матраса, каждый месяц пылесосить матрас и основание кровати, переворачивать матрас как можно чаще, менять каждые два-три дня наволочки. Стирать бельё при этом рекомендуется при высокой температуре - 40-60 градусов Цельсия: так все микробы точно будут уничтожены. Не нужно забывать и о личной гигиене: регулярно принимайте перед сном душ, не ложитесь потным, снимайте косметику перед тем как лечь в постель. Также если хотите сохранить бельё чистым дольше, не ложитесь на него с грязными носками, не позволяйте ходить по нему домашним животным и не употребляйте еду и напитки, находясь под одеялом.