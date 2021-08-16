Эксперт рассказал, какие живые организмы могут жить в постельном белье

Манал Мохаммед утверждает, что в постели могут "проживать" различные бактерии, насекомые и бытовые микробы.

Исследования говорят о том, что, например, наличие бактерии стафилококка в простынях и другом белье - вполне типично. Такие бактерии опасны для человека только в том случае, если попадут в организм через открытую рану. Например, золотистый стафилококк способен вызвать пневмонию, разные заболевания кожи и усугубить течение акне.

Также в постельном белье в больницах может встретиться кишечная палочка и прочие опасные бактерии. Они могут нанести серьёзный вред здоровью человека. Поэтому важно мыть руки, в том числе после посещения туалета.

Из насекомых, которые могут оказаться на постельном белье, специалист назвал клопов и пылевых клещей. Клещи способны вызвать аллергию и астму, а клопы больно кусаются. Избавиться от первых можно при помощи стирки белья при температуре примерно 55 градусов Цельсия, а от вторых - скорее всего, только пригласив специалистов.