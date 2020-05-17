Эксперт рассказал, какое оружие Трамп назвал «супер-пупер-ракетой»

Мнение эксперта, главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского приводит ТАСС. По его словам, Трамп имел в виду гиперзвуковую ракету AGM-183A. По расчётам она должна развивать максимальную скорость до 20 Махов, а дальность её стрельбы составит около 900 километров.

При этом, по мнению эксперта, ни о каком большом прорыве тут речи не идёт. В создании ракеты используются известные материалы и технологии. Оружие будет стартовать с воздушного носителя и разгоняться твердотопливной ступенью. Дальше будет лететь сам гиперзвуковой блок по баллистической траектории.

Эксперт также высказал сомнения в том, что боевая часть ракеты сможет сохранить большую скорость на высотах ниже 4-5 километров.