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Эксперт рассказал, какое оружие Трамп назвал «супер-пупер-ракетой»
Это гиперзвуковая ракета
На днях президент США заявил, что в стране создают сверхбыструю «супер-пупер-ракету». Теперь военный эксперт рассказал, какое оружие Трамп назвал таким образом.
Мнение эксперта, главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского приводит ТАСС. По его словам, Трамп имел в виду гиперзвуковую ракету AGM-183A. По расчётам она должна развивать максимальную скорость до 20 Махов, а дальность её стрельбы составит около 900 километров.
При этом, по мнению эксперта, ни о каком большом прорыве тут речи не идёт. В создании ракеты используются известные материалы и технологии. Оружие будет стартовать с воздушного носителя и разгоняться твердотопливной ступенью. Дальше будет лететь сам гиперзвуковой блок по баллистической траектории.
Эксперт также высказал сомнения в том, что боевая часть ракеты сможет сохранить большую скорость на высотах ниже 4-5 километров.